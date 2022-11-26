Американская федеральная комиссия по связи запретила ввозить телекоммуникационное оборудование компаний Huawei Technologies, ZTE Corporation, Hytera Communications и еще нескольких китайских фирм.

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Власти США запретили ввозить в страну и продавать ряд телекоммуникационного оборудования из Китая. Так, Федеральная комиссия по связи США запретила ввоз продукции компаний Huawei, ZTE, Hytera и еще некоторых китайских компаний.

«Перечень оборудования и услуг, подпадающих под действие распоряжения, в настоящее время включает коммуникационные средства, произведенное компаниями Huawei Technologies, ZTE Corporation, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерними предприятиями и аффилированными структурами», - сообщается в распространенном организацией сообщении.

На официальном сайте организации отмечается, что данное оборудование представляет угрозу для национальной безопасности США.

«Федеральная комиссия по связи США (FCC) запрещает выдачу разрешений на использование китайского телекоммуникационного оборудования и оборудования для видеонаблюдения, которое считающимся представляющим угрозу национальной безопасности», - опубликовало американское ведомство.

В заявлении также отмечено, что данный запрет на импорт - первый в истории данной организации, когда по соображениям нацбезопасности проголосовали за запрет выдачи соответствующих разрешений.

Ранее в китайских СМИ указали на подготовленную Штатами ловушку. Поясняется, что США используют Североатлантический альянс как ловушку для подрыва экономики Европы и укрепления влияния на правительства стран-членов Европейского союза.