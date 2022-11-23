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В КНР рассказали об устроенной США «ловушке»

Игнат Далакян
07:18 23.11.2022
В китайском издании говорится, что США «вынашивают недобрые намерения», оказывая давление на страны-члены НАТО.
В КНР рассказали об устроенной США «ловушке»
© Фото: Xander Heinl PHOTOTHEK Globallookpress
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США используют Североатлантический альянс как ловушку для подрыва экономики Европы и укрепления влияния на правительства стран-членов Европейского союза. Об этом пишет китайская газета Global Times со ссылкой на опрошенных экспертов.

В частности, в материале приводится позиция профессора Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, который обвинил Соединенные Штаты в стремлении заставить некоторые страны Европы применить антироссийскую стратегию, в результате чего Европейский союз может стать более зависимым от НАТО и США и потерять свою автономию.

«Соединенные Штаты вынашивают недобрые намерения, оказывая давление на страны-члены альянса», - говорится в публикации.

В газете говорится о требовании увеличить расходы на оборонный бюджет. Однако, учитывая инфляцию и энергетический кризис в Еврозоне, увеличение военных ассигнований может спровоцировать в обществе волну еще большего неодобрения правительствами, пишет китайское издание.

«В итоге США будет легче влиять на руководство стран ЕС», - резюмирует газета.

Ранее издание Spiegel сообщало, что Европа и США стоят на грани торговой войны из-за решения американского президента Джо Байдена. Согласно изданию, такое может произойти из-за отказа Вашингтона разрешить европейским производителям участвовать в программе по борьбе с изменением климата.

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