Морпехи Северного флота обучили мобилизованных штурму зданий в Мурманской области

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ показало на видео, как в Мурманской области проводятся занятия с военнослужащими, мобилизованными для участия в специальной военной операции.

В описании к ролику сказано, что в бригаде морской пехоты Северного флота резервистов обучают штурму и захвату обороняемых зданий. На записи военнослужащие вначале передвигаются на улице и из автоматов ведут перестрелку с условным противником, находящимся внутри заброшенной многоэтажки. Затем бойцы проникают в здание, где продолжают вести огонь. Военнослужащие зачищают помещения и контролируют перемещение «врага».

Промедление при захвате объектов и растерянность могут привести к непоправимым последствиям. Поэтому на тренировках каждый военнослужащий должен уметь грамотно передвигаться, проникать в здание, применять различные виды вооружения, ориентироваться и маскироваться. Большую роль также играет тесное взаимодействие друг с другом, в составе пары, тройки, группы. Занятия проходят под руководством опытных инструкторов с учетом проведения спецоперации на Украине.

Ранее Минобороны России показало кадры тренировки военнослужащих, мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине, на полигоне в Самарской области.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов