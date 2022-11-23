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Морпехи Северного флота обучили мобилизованных штурму зданий в Мурманской области

14:21 23.11.2022
Основная задача проведения данных тренировок - это отработка четкой слаженности действий бойцов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны РФ показало на видео, как в Мурманской области проводятся занятия с военнослужащими, мобилизованными для участия в специальной военной операции.

В описании к ролику сказано, что в бригаде морской пехоты Северного флота резервистов обучают штурму и захвату обороняемых зданий. На записи военнослужащие вначале передвигаются на улице и из автоматов ведут перестрелку с условным противником, находящимся внутри заброшенной многоэтажки. Затем бойцы проникают в здание, где продолжают вести огонь. Военнослужащие зачищают помещения и контролируют перемещение «врага».

Промедление при захвате объектов и растерянность могут привести к непоправимым последствиям. Поэтому на тренировках каждый военнослужащий должен уметь грамотно передвигаться, проникать в здание, применять различные виды вооружения, ориентироваться и маскироваться. Большую роль также играет тесное взаимодействие друг с другом, в составе пары, тройки, группы. Занятия проходят под руководством опытных инструкторов с учетом проведения спецоперации на Украине.

Ранее Минобороны России показало кадры тренировки военнослужащих, мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине, на полигоне в Самарской области.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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