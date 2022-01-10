Охрана и обеспечение безопасности: кадры работы миротворцев ОДКБ в аэропорту Алма-Аты

Подразделения российского миротворческого контингента коллективных миротворческих сил ОДКБ, направленные в Казахстан, выполняют задачи по охране важных государственных и социально-значимых объектов. Личный состав подразделения ВДВ приступил к охране и обеспечению безопасности международного аэропорта «Алматы.

«Военнослужащие в круглосуточном режиме несут службу на постах и наблюдательных вышках, осуществляют патрулирование территории и периметра аэропорта на БТР в составе групп, а также осуществляют контроль в районе международного аэропорта с помощью расчетов беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, российские военнослужащие вместе с коллегами из Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана выполняют задачи по охране теплоэлектростанций, хлебокомбинатов, телецентров, предприятий водоснабжения. Также в этих районах ведется воздушная разведка.

Миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности были направлены в Казахстан для стабилизации и нормализации обстановки. Военнослужащие охраняют важные государственные и военные объекты, а также оказывают содействие силам правопорядка Казахстана.

Ранее еще один военно-транспортный Ил-76 вылетел из аэропорта Алма-Аты. Россияне, отдыхавшие в Казахстане, возвращаются в Москву. Кроме того, самолет Минобороны РФ доставил иностранных дипломатов в Подмосковье.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Николай Баранов