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От связи до отопления: как миротворцы ОДКБ охраняют стратегические объекты в Казахстане

Константин Исаев
13:22 11.01.2022
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что миротворческий контингент РФ будет находиться в Казахстане до полного выполнения всех поставленных задач.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В центре Алма-Аты здание одного из крупнейших операторов связи Казахстана охраняется российскими миротворцами — десантниками 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. Под контроль взят периметр здания и внутренние помещения. Задача для спецназа Воздушно-десантных войск не самая сложная.

Таджикские миротворцы взяли под охрану ТЭЦ-1. Это сводное мобильное подразделение сил быстрого реагирования Таджикистана неоднократно принимало участие в различных совместных учениях в рамках ОДКБ. В дни террористической атаки работники станции перешли на круглосуточный режим работы, оставаясь на территории ТЭЦ. Какие бы не происходили события, зимой город должен быть обеспечен энергией.

ТЭЦ-1 — старейшая теплоэлектроцентраль во всем Казахстане, работает с 1935 года. Захват станции боевиками означал бы колоссальные проблемы для жителей города с теплом и электричеством.

Каждый стратегический объект в Алма-Ате надежно охраняется миротворцами всех стран-участниц организации Договора о коллективной безопасности. Главное, что получат подразделения и их командиры — это опыт совместной работы в реальной антитеррористической операции.

Ранее «Звезда» публиковала кадры работы миротворцев ОДКБ в аэропорту Алма-Аты.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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