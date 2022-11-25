Путин: Совбез обсудит встречу Нарышкина с американским коллегой и итоги G20 для России

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Президент России Владимир Путин обозначил темы для обсуждения Советом безопасности РФ, открывая заседание соответствующего органа.

«Уважаемые коллеги, добрый день. Мы поговорим с вами сегодня о результатах работы российской делегации "двадцатки" на АТЭС, а также о том, как прошла встреча Нарышкина Сергея Евгеньевича со своим американским партнером в Анкаре», - заявил президент России.

Он добавил, что члены Совбеза также обменяются информацией о текущей ситуации. Как отметил Путин, в этом плане есть о чем поговорить, приведя в пример свой недавний визит в Армению, где проходит саммит ОДКБ.

Там, как заметил Владимир Путин, и в многостороннем формате, и на встрече с руководством Армении было поднято несколько вопросов. Они, как сказал Путин, требуют коллективного обсуждения в Совете безопасности.

Ранее президент России пообещал матерям военнослужащих, что потребности участников спецоперации будут максимально учтены.

Также Путин пожалел, что Россия и Донбасс не воссоединились раньше.