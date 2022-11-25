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Путин: Совбез обсудит встречу Нарышкина с американским коллегой и итоги G20 для России

Тимур Шерзад
18:30 25.11.2022
Также президент России предложил Совбезу обсудить результаты работы российской делегации на АТЭС.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин обозначил темы для обсуждения Советом безопасности РФ, открывая заседание соответствующего органа. 

«Уважаемые коллеги, добрый день. Мы поговорим с вами сегодня о результатах работы российской делегации "двадцатки" на АТЭС, а также о том, как прошла встреча Нарышкина Сергея Евгеньевича со своим американским партнером в Анкаре», - заявил президент России. 

Он добавил, что члены Совбеза также обменяются информацией о текущей ситуации. Как отметил Путин, в этом плане есть о чем поговорить, приведя в пример свой недавний визит в Армению, где проходит саммит ОДКБ. 

Там, как заметил Владимир Путин, и в многостороннем формате, и на встрече с руководством Армении было поднято несколько вопросов. Они, как сказал Путин, требуют коллективного обсуждения в Совете безопасности. 

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