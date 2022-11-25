Путин пожалел, что Россия и Донбасс не воссоединились раньше

В таком случае, считает президент, потерь среди мирных граждан можно было бы избежать.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Россия должна была воссоединиться с Донбассом раньше. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции на Украине. По его словам, при более раннем воссоединении, вероятно, потерь среди мирных граждан можно было бы избежать.

«Что касается 2014 года, исходили из того, что, может быть, удастся договориться, и Луганск, Донецк в рамках минских договоренностей смогут как-то воссоединиться с Украиной. Мы искренне к этому шли, но мы же не чувствовали до конца настроения людей, до конца невозможно было понять, что там происходит», - утверждает Путин.

Кроме того, российский лидер пообещал обсудить систему льгот для оборонявших Донбасс с 2014 года его жителей.

Немногим ранее президент России также пообещал матерям военнослужащих, что потребности участников спецоперации будут максимально учтены. Вместе с тем Путин добавил, что лично разделяет боль матерей от утраты ребенка.