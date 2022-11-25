Путин констатировал смертность людей и подчеркнул, что по-настоящему важно, как они жили

Владимир Путин был тронут историей солдатской матери из ЛНР, сын которой погиб смертью храбрых в Луганской Народной Республике, отражая атаку украинских боевиков.

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Президент России Владимир Путин заявил, что, учитывая, что все люди смертны, важно то, как они проживают свои жизни.

Владимир Путин был тронут историей солдатской матери из ЛНР, сын которой погиб смертью храбрых в Луганской Народной Республике, отражая атаку украинских боевиков.

«У нас в ДТП погибает примерно 30 тысяч человек. От алкоголя примерно столько же. К сожалению, мы все под Господом ходим. Мы все смертны. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут непонятно и как уходят - непонятно. А потом ушли, жили - и не жили. И непонятно, то ли жил человек, то ли нет. А ваш сын - жил», - ответил президент России женщине.

Путин подчеркнул, что цель сына была достигнута и его жизнь была прожита с результатом, причем с таким, к которому и стремился сам человек.

Также Путин пообещал матерям военнослужащих, что потребности участников спецоперации будут максимально учтены.