Путин: в Интернете куча обмана, это оружие борьбы

Президент отметил, что в наше время информация стала оружием, а в Интернете полно лжи.

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Интернет стал оружием информационной борьбы, там распространены фейки и ложь, совершаются информационные атаки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с матерями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

«Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизоров и даже в Интернете - там вообще ничему нельзя доверять, куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак... С учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным. Информация - это тоже оружие борьбы», - заявил Путин.

Также в ходе встречи Путин заявил, что лично разделяет боль матерей, потерявших сыновей в боевых действиях. При этом глава государства указал, что власти будут делать все, чтобы матери чувствовали плечо рядом с собой.