Армия Путин постановил создать госинформресурс со сведениями о гражданах для актуализации воинского учета Тимур Шерзад В тексте президентского указа говорится, что ресурс должен быть создан до 1 апреля 2024 года. © Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного информационного ресурса со сведениями о гражданах для актуализации документов воинского учета. В тексте указа говорится, что ресурс должен быть создан до 1 апреля 2024 года. Ранее президент РФ заявил о важности качества поставок в Вооруженные силы России. А в Минобороны России рассказали об уничтожении польских наемников высокоточным оружием в Харьковской области. Экспертное мнение и аналитика