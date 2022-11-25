Путин постановил создать госинформресурс со сведениями о гражданах для актуализации воинского учета
В тексте президентского указа говорится, что ресурс должен быть создан до 1 апреля 2024 года.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного информационного ресурса со сведениями о гражданах для актуализации документов воинского учета.
В тексте указа говорится, что ресурс должен быть создан до 1 апреля 2024 года.
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