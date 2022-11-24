Путин заявил о важности качества поставок в ВС РФ

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Качество поставок для ВС РФ стало одной из тем совещания с членами Координационного совета при Правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ. Президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции.

«При этом подчеркну – нам важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции. Именно поэтому так важна прямая связь производителей, конструкторских центров с теми, кто использует эту технику. Рассчитываю сегодня услышать, как работает этот механизм», - заявил Путин.

Президент отметил важность обратной связи КБ, научных организаций с теми, кто использует специальную продукцию, «чтобы весь поток информации был использован для того, чтобы в необходимом темпе и своевременно вносить коррективы в эту большую совместную работу. А коррективы, конечно, всегда востребованы».