В результате ударов ВКС России уничтожены до двухсот боевиков, заявили в Минобороны.

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Воздушно-космические силы России нанесли удары по пунктам дислокации польских наемников в районе села Великие Хутора Харьковской области, уничтожено до 200 боевиков. Об этом заявил на брифинге 25 ноября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также ВКС России нанесли удары в районах Северска и Славянска в ДНР. По словам представитель российского оборонного ведомства, были уничтожены еще более ста наемников «иностранного легиона», танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

Конашенков рассказал о безуспешных атаках вооруженных формирований Украины на Купянском направлении в районе Новоселовского. Противник был остановлен и отброшен на исходные позиции.