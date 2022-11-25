Стабильный сигнал: как российские бойцы обеспечивают связь в зоне СВО

Военные связисты с самого начала СВО круглосуточно и в любую погоду обеспечивают обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России поделилось кадрами боевой работы специалистов подразделений войск связи Южного военного округа, которые обеспечивают связь в ходе спецоперации на Украине. В описании к видео сказано, что связисты работают круглые сутки и независимо от погодных условий. Ради стабильного сигнала военнослужащим нередко приходится работать под огнем украинских боевиков, рискуя жизнью.

Специалисты обеспечивают обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями спутниковой связью, радиорелейной, мобильной и радиосвязью. Попытки украинских боевиков заглушить сигнал оборачиваются для них полным провалом.

В зоне СВО российские бойцы применяют радиостанции шестого поколения «Азарт». Благодаря данным системам подразделения обеспечиваются устойчивой зашифрованной связью. Комплекс практически незаметен для противника. Сигнал зашифрован, а сообщения транслируются в широчайшем диапазоне частот. Противник пытается перехватить данные, но сделать это не получается.

Поскольку радиосигнал ограничен радиусом действия, применяются специальные дроны-ретрансляторы, с помощью которых в полтора-два раза увеличивается покрытие зоны обмена информацией. Речь идет о сотнях абонентов в единой сети на десятках квадратных километров.

Как утверждает связист с позывным Кузнец, у всех частей развернута большая сеть на «Азартах» межпролетной ретрансляции. По словам военнослужащего, одна из частей развернула межпролетную ретрансляцию на фронте 60 километров.

Также в тылу и на передовых позициях работают экипажи унифицированных командно-штабных машин Р-149МА1, предназначенных для обеспечения управления и связи с подразделениями на стоянке и в движении.

«Данная аппаратная оснащена КВ-станциями, УКВ-станцией, а также комплектом ШАС-аппаратуры (шифровальная аппаратура связи. - Прим. ред.), что может обеспечивать гарантированно закрытую связь», - рассказал связист с позывным Барнаул.

Ранее Минобороны России показало кадры с полигона в Новосибирской области, где проходят тренировки военнослужащих, мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине. Резервисты оттачивают навыки стрельбы из ПЗРК «Игла» и ПТРК «Штурм-С».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов