В МО РФ заявили об уничтожении склада вооружения украинских боевиков в Запорожской области
© Фото: ТРК "Звезда"
|
В МО РФ заявили об уничтожении склада вооружения украинских боевиков в Запорожской области
© Фото: ТРК "Звезда"
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
13:43 В стране и мире
Минтруд: один день участия в СВО засчитывается за два рабочих дня
13:49 В стране и мире
Минюст РФ внес Meta* в реестр экстремистских организаций
12:12 В стране и мире
Опубликованы первые кадры поврежденного «Северного потока - 2» в датской экономической зоне
10:09 В стране и мире
В Минтруде сообщили о размере индексаций пенсий неработающих с 1 января
09:13 В стране и мире
Песков заявил, что точных сроков оглашения Путиным послания ФС РФ нет
Популярное
Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Экс-глава Ростуризма войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ
Усиленная маскировка и постоянное движение: как работают расчеты ОТРК «Искандер» в зоне СВО
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного