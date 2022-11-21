Госпдеп: США следят за сообщениями о расстреле националистами пленных из России

Американские власти считают, что законы войны в равной степени должны применяться ко всем сторонам.

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Американские власти внимательно отслеживают сообщения о расправе украинских националистов над российскими военнопленными. Такое заявление сделала посол США по особым поручениям Бет Ван Шак, которая курирует в Госдепартаменте вопросы, касающиеся пресечения военных преступлений и их расследования.

«Разумеется, мы очень внимательно за этим следим. Действительно важно подчеркнуть, что законы войны в равной степени применяются ко всем сторонам», - приводит ТАСС слова Ван Шак с брифинга.

Напомним, в Сети ранее появилось видео, на котором запечатлена жестокая расправа украинских радикалов над безоружными российскими военнопленными.

В Минобороны России заявили, что это зверское убийство - не первое и не единственное военное преступление со стороны киевского режима, и его не удастся представить в качестве «трагического исключения», а украинский лидер Владимир Зеленский со своими приспешниками ответит за каждого убитого и замученного перед судом истории и народами обеих стран.