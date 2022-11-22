В ООН призвали расследовать сообщения об убийствах российских военнопленных украинцами

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Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил о необходимости тщательно расследовать сообщения о расстреле украинскими националистами российских военнопленных. Он также указал, что ООН обеспокоена любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает.

«Вы могли видеть, что глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер на прошлой неделе представила доклад, в котором среди прочего она обратила внимание репортеров и мира вообще на проблему пленных, которых, по сообщениям, убивает украинская сторона. На это надо обратить внимание, это должно быть расследовано тщательно», - цитирует РИА Новости слова Хака с брифинга.

Напомним, в Сети ранее появилось видео, на котором запечатлена жестокая расправа украинских радикалов над безоружными российскими военнопленными. В Минобороны России заявили, что это зверское убийство - не первое и не единственное военное преступление со стороны киевского режима, и его не удастся представить в качестве «трагического исключения», а украинский лидер Владимир Зеленский со своими приспешниками ответит за каждого убитого и замученного перед судом истории и народами обеих стран.