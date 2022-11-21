Володин считает, что Зеленский должен предстать перед трибуналом

По мнению Вячеслава Володина, «Зеленского надо судить», он «должен предстать перед трибуналом».

© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress

Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за такие зверства, как расстрел пленных российских солдат, президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед трибуналом. Об этом написал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Все видели свидетельства расстрела украинскими нацистами наших военнослужащих - лежачих, без оружия. Так ведут себя фашисты. Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства», - написал спикер ГД РФ.

По мнению Вячеслава Володина, «Зеленского надо судить», он «должен предстать перед трибуналом». Он также добавил, что сотрудничающие с киевским режимом страны должны понимать, что поддерживают нацистское государство.

Ранее американской издание New York Times подтвердило подлинность кадров расстрела российских военнопленных в Макеевке. Эксперт рассказал, что раненным даже не предпринимались попытки помощи. О военном преступлении киевского режима стало известно благодаря распространившимся в сети кадрам с места происшествия.