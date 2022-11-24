МИД РФ: Москва не планирует скоропалительных мер из-за реакции Польши на «ракетный инцидент»

В МИД РФ отметили, что Минобороны РФ предоставило исчерпывающую информацию о непричастности к этому ВС РФ.

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Москва не планирует скоропалительных мер из-за реакции Польши на «ракетный инцидент», но будет учитывать ее в дальнейшем. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили о ноте МИД Польши от 15 ноября, в которой он «запросил у России разъяснения в связи с инцидентом с падением ракет в Пшеводуве». Дипломаты отметили, что Министерство обороны предоставило исчерпывающую информацию о непричастности к этому Вооруженных сил Российской Федерации.

«В итоге польские официальные власти также вынуждены были признать, что это "не было нападением России на территорию Польши"», - цитирует РИА Новости ответ МИД РФ.

В Министерстве иностранных дел России также напомнили, что 16 ноября ведомство вызвало временного поверенного в делах Польши в Российской Федерации Яцека Щлядевского, которому «был заявлен решительный протест в связи с нагнетанием антироссийской истерии по очередному надуманному поводу».

«Каких-либо скоропалительных мер в данном контексте принимать не планируем, но будем учитывать это в общем контексте наших отношений с Польшей», - заключили в МИД РФ.

Ранее американская газета The New York Times сообщила о разладе между украинским президентом Владимиром Зеленским и Западом из-за ракет в Польше. Президент Украины продолжает настраивать на непричастность Киева к инциденту, что не совпадает с мнением Соединенных Штатов и Североатлантическим альянсом.

Напомним, инцидент произошел вечером 15 ноября в приграничном селе Пшеводув, где упали фрагменты двух ракет. В результате происшествия погибли два человека. Польша поспешила возложить ответственность за произошедшее на Российскую Федерацию. В этом ее активно поддержала Украина.

Минобороны России подчеркнуло, что ВС РФ не наносили ударов по целям в районе украинско-польской границы, а демонстрируемые польскими СМИ обломки не имеют ничего общего с российскими средствами поражения. По мнению экспертов, на фотографиях с места происшествия в Пшеводуве изображены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.