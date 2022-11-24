Беженцы из Украины негодуют из-за решения властей Ирландии выселить их из отеля

Сообщается, что с 28 ноября они будут переселены в неизвестном направлении из отеля, в котором живут на протяжении нескольких месяцев и имеют работу поблизости.

© Фото: Artur Widak ZUMAPRESS.com Globallookpress

Решение властей Ирландии шокировало украинских беженцев. Стало известно, что несколько месяцев живущие в отеле в пригороде Дублина выходцы из Украины были уведомлены о переселении с 28 ноября в неизвестном направлении. Они пожаловались в эфире местного радио RTE Radio 1.

Половина проживающих в этом отеле беженцев нашли работу в районе местонахождения отеля - в Клондалкине. В случае отселения они якобы потеряют ее.

«Мы были подавлены, растеряны и удручены. Дети будут подавлены», - рассказала одна из украинок.

Она добавила, что никто не знает, куда они будут отправлены, так как нет никаких ориентиров и локаций. В настоящее время в Ирландии проживают 42 тысячи украинцев и 16 тысяч просителей убежища.

В Германии заявили о «крайне стрессовой ситуации» из-за украинских беженцев. Только в этом году в федеральную землю Баден-Вюртемберг попали 160 тысяч людей, ищущих убежища, и из них 139 тысяч были украинцами. Еще 22 тысячи прибыли из других стран и три тысячи человек были приняты в рамках гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что пожизненный срок за попытку ввезти в Россию 186 килограммов гашиша грозит двум украинцам. В автомобиле, на котором передвигались контрабандисты, был обнаружен тайник. В нем лежало 247 брикетов с наркотическим зельем. Ввоз контрабанды пресекли псковские таможенники.