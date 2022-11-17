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Двум украинцам грозит пожизненный срок за попытку ввезти в Россию 186 кг гашиша

Ян Брацкий
11:54 17.11.2022
В автомобиле, на котором передвигались контрабандисты, был обнаружен тайник, в котором лежало 247 брикетов с наркотическим зельем.
© Видео: ФТС РФ © Фото: ФТС РФ
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Псковские таможенники пресекли контрабанду особо крупной партии гашиша из Украины. Наркотики пытались ввезти на территорию страны через Латвию. Подозрительный автомобиль остановили и проверили на таможенном посту Убылинка.

«В ходе проведения разыскных мероприятий в конструктивных полостях транспортного средства были обнаружены 247 брикетов с наркотическим средством гашиш общей массой 186 килограммов», - рассказала сотрудник ГУ по борьбе с контрабандой ФТС России Ирина Бегишева.

В дальнейшем был выявлен и задержан еще один участник преступной группы, также гражданин Украины.

«В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств организованной группой в особо крупном размере"). Данной статьей предусмотрено от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы», - добавила Бегишева.

Накануне в Москве сотрудники ФСБ задержали с поличным польского дипломата, которая подрабатывала на контрабанде импортного алкоголя. За оформление фальшивых документов она получила 20 тысяч евро. Женщина может быть связана с подмосковной группой контрабандистов, на складах которых изъяли партию алкоголя на сумму свыше двух миллионов долларов.

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