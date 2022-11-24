Арбитражный суд Москвы поддержал ФАС, оштрафовавшую Google на 2 млрд рублей

Решение ФАС было связано с непрозрачностью правил блокировок на видеохостинге YouTube.

© Фото: IMAGO Offenberg Globallookpress

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ о непрозрачности правил блокировок на видеохостинге YouTube. Кроме того, суд поддержал предписания ФАС, а также штраф в размере более двух миллиардов рублей, который был наложен на владельца видеосервиса - американскую компанию Google LLC.

Об этом информирует РИА Новости. Ранее арбитражный суд Москвы признал незаконными действия компании Google, которая заблокировала семь каналов YouTube, принадлежащих Первому каналу.

До этого Google заблокировала аккаунты Совета Федерации на видеоплатформе. На аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний законодательного органа, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории Российского государства.