Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы Первого

За каждый день неисполнения решения суд будеn взыскивать по 100 тысяч рублей.

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Арбитражный суд Москвы признал незаконными действия компании Google, которая заблокировала семь каналов YouTube, принадлежащих Первому каналу. Судья обязал компанию возвратить пользователям доступ к контенту.

Речь идет о YouTube-каналах Первый канал, «Вечерний Ургант», «Пусть говорят», «Новости на Первом», «Жить здорово», «Документальное кино» и «Минута славы». В случае неисполнения суд решил взыскивать с компании неустойку 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения.

Ранее Google заблокировала аккаунты Совета Федерации на видеоплатформе YouTube. На аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний законодательного органа, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории Российского государства.