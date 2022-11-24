Наши военнослужащие, освобожденные из плена, спели российский гимн

На кадрах Минобороны возвращающиеся из плена российские военнослужащие поют государственный гимн РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, спели государственный гимн РФ. Министерство обороны России поделилось кадрами возвращения наших военнослужащих из плена.

Как сообщалось раннее, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 наших военнослужащих, попавших в плен к украинским националистам. В Минобороны отметили, что в украинском плену нашим бойцам грозила смертельная опасность.

Ранее освобожденный из плена российский боец рассказал о пытках националистов. По его словам, украинские националисты били током его товарища.