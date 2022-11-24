В стране и мире «Постараюсь забыть максимально»: первые кадры возвращения из украинского плена бойцов ВС РФ Елизавета Потейчук По словам одного из освобожденных, националисты постоянно держали российских бойцов на холоде. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны России опубликовало первые кадры возвращения российских военнослужащих из плена. Напомним, в оборонном ведомстве сообщали, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 военнослужащих. «Все, что было, постараюсь забыть максимально. Было несладко, скажу правду: где-то относились по-человечески, а где-то - ужасно. Песни заставляли украинские учить, на холоде держали. Били, но это ерунда. Самое ужасное - что на холоде держали постоянно», - рассказал один из освобожденных. Кроме того, в Минобороны отмечали, в украинском плену военнослужащим грозила смертельная опасность. Ранее освобожденный из плена российский боец рассказал о пытках националистов. По его словам, украинские националисты били током его товарища. Экспертное мнение и аналитика