Путин заявил о необходимости тесной работы ВС и оборонного комплекса с учетом выполнения гособоронзаказа
Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженным Силам и оборонному комплексу необходимо тесное сотрудничество с учетом выполнения государственного оборонного заказа. С таким заявлением Владимир Путин выступил на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
«Необходима тесная совместная работа, в данном случае Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса, том числе, при составлении и корректировке гособоронзаказа, при постановке перспективных задач перед нашей промышленностью», - указал президент.
Вместе с тем глава государства указал на важность качества поставок в ВС РФ.
Ранее Владимир Путин выступил на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». В частности, российский лидер подчеркнул, что развитие технологий искусственного интеллекта в ближайшие 10 лет нужно массово внедрить во все отрасли.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.