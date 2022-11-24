Путин заявил о необходимости тесной работы ВС и оборонного комплекса с учетом выполнения гособоронзаказа

Кроме того, российский лидер заявил о важности качества поставок в ВС РФ.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженным Силам и оборонному комплексу необходимо тесное сотрудничество с учетом выполнения государственного оборонного заказа. С таким заявлением Владимир Путин выступил на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

«Необходима тесная совместная работа, в данном случае Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса, том числе, при составлении и корректировке гособоронзаказа, при постановке перспективных задач перед нашей промышленностью», - указал президент.

Вместе с тем глава государства указал на важность качества поставок в ВС РФ.

Ранее Владимир Путин выступил на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». В частности, российский лидер подчеркнул, что развитие технологий искусственного интеллекта в ближайшие 10 лет нужно массово внедрить во все отрасли.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.