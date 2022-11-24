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«Созданные решения поражают»: на что Путин обратил внимание на конференции по теме ИИ

Елизавета Потейчук
18:42 24.11.2022
В частности, глава государства предложил учредить премию за успехи в цифровизации, которую будут вручать предприятиям и регионам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин заявил, что на трассе Москва - Петербург планируют провести эксперимент с использованием беспилотных машин. В рамках международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве российский лидер подчеркнул, что развитие технологий искусственного интеллекта в ближайшие 10 лет нужно массово внедрить во все отрасли.

Так, для того, чтобы отслеживать данный процесс, в стране со следующего года создадут специальный индекс. При этом для предприятий, переходящих к высоким технологиям, будут предусмотрены меры поддержки.

«Внедрение инноваций не должно нести больших издержек для бизнеса. Для этого с 1 января 2023 года при покупке и внедрении отечественных решений бизнес может воспользоваться налоговыми льготами и направить дополнительные средства на технологическое обновление. Речь не только о том, чтобы стимулировать предпринимателей к прогрессу, но и добиваться с помощью инноваций роста показателей, в том числе производительности труда. Время технологического развития ускоряется! Каждая отрасль, предприятия, организации должны быстрее перестраивать свои взгляды и подходы», - сказал президент.

Глава государства также предложил учредить премию за успехи в цифровизации, которую будут вручать предприятиям и регионам. Отдельные награды появятся для разработчиков. Вместе с тем Владимир Путин заявил о решении увеличить размер гранта для новых компаний в сфере искусственного интеллекта до 30 миллионов рублей. По словам президента, от успехов в разработке и внедрении IT-технологий зависит будущее страны.

«От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, наши возможности на качественно новом уровне решать задачи экономического, социального, промышленного развития, создавать широкие условия для самореализации граждан, для запуска общественных инициатив. Отмечу, что Россия, по мнению международных экспертов, в области цифровизации государственных услуг является одним из глобальных лидеров, входит в десятку лучших в мире. Созданные решения без преувеличения поражают воображение и являются объективным основанием для гордости. Потому что они сделаны в России и для России, хотя могут использоваться и за рубежами нашей страны», - добавил Путин.

Президент России напомнил, что сфера IT нуждается в большом числе специалистов, поэтому элементы изучения технологий искусственного интеллекта необходимо внедрять в школьный курс математики. Помимо международной конференции у главы государства сегодня запланировано еще одно мероприятие. Как сообщили в Кремле, Владимир Путин проведет заседание Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.

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