В стране и мире Путин поручил разработать новый федеральный проект по развитию робототехники Ирина Елагина Поддержка отечественной робототехники будет прописана в специальном федеральном проекте. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поручил правительству создать особые условия для развития отечественной робототехники. Все нюансы правовой и финансовой поддержки будут прописаны в специальном федеральном проекте. «Прошу правительство разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники, определить правовой, налоговый, регуляторный режимы, необходимые меры государственной поддержки, а также механизм финансирования разработок и последующего внедрения», - отметил Путин. Напомним, что сегодня российский президент принял участие в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» и отметил, что Россия лидирует в некоторых направлениях в сфере искусственного интеллекта. Экспертное мнение и аналитика