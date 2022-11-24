Путин поручил разработать новый федеральный проект по развитию робототехники
Поддержка отечественной робототехники будет прописана в специальном федеральном проекте.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству создать особые условия для развития отечественной робототехники. Все нюансы правовой и финансовой поддержки будут прописаны в специальном федеральном проекте.
«Прошу правительство разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники, определить правовой, налоговый, регуляторный режимы, необходимые меры государственной поддержки, а также механизм финансирования разработок и последующего внедрения», - отметил Путин.
Напомним, что сегодня российский президент принял участие в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» и отметил, что Россия лидирует в некоторых направлениях в сфере искусственного интеллекта.