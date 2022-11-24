Корреспондент показал последствия артиллерийских обстрелов ЗАЭС боевиками

На видео хорошо заметен характер повреждений. Воронки в местах разрыва снарядов, разлетевшиеся на десятки метров осколки и изрешеченные строения - все это достаточно красноречиво.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Александр Седых показал последствия артиллерийских обстрелов украинскими боевиками Запорожской АЭС.

На видео хорошо заметен характер повреждений. Воронки в местах разрыва снарядов, разлетевшиеся на десятки метров осколки и изрешеченные строения - все это достаточно красноречиво.

«Если со стороны украинских боевиков будет продолжаться обстрел атомной электростанции, это может привести к гуманитарной и техногенной катастрофе», - констатировал корреспондент.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на «Южном потоке».

А в Москве арестовали троих граждан Украины по подозрению в подготовке теракта.