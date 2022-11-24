Корреспондент показал последствия артиллерийских обстрелов ЗАЭС боевиками
На видео хорошо заметен характер повреждений. Воронки в местах разрыва снарядов, разлетевшиеся на десятки метров осколки и изрешеченные строения - все это достаточно красноречиво.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Корреспондент «Звезды» Александр Седых показал последствия артиллерийских обстрелов украинскими боевиками Запорожской АЭС.
На видео хорошо заметен характер повреждений. Воронки в местах разрыва снарядов, разлетевшиеся на десятки метров осколки и изрешеченные строения - все это достаточно красноречиво.
«Если со стороны украинских боевиков будет продолжаться обстрел атомной электростанции, это может привести к гуманитарной и техногенной катастрофе», - констатировал корреспондент.
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