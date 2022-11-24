ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на «Южном потоке»

У задержанных была обнаружена взрывчатка, крупная сумма денег и переписка с украинским куратором.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт, который украинские спецслужбы пытались совершить на газопроводе «Южный поток» в Волгоградской области. Задержаны причастные к подготовке граждане РФ, у них обнаружили взрывчатку и переписку с украинскими кураторами.

«Задержаны граждане России, причастные к подготовке и ресурсному обеспечению теракта. Изъяты четыре магнитные мины, четыре килограмма пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тысяч рублей и средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины, инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также передаче денежных средств и координаты места совершения подрыва в Волгоградской области», - сообщили в пресс-службе ФСБ.

Ранее федеральная служба безопасности России пресекла попытку диверсии на военных и энергетических объектах Воронежской области членами законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.