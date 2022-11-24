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Трое граждан Украины арестованы в Москве по подозрению в подготовке теракта

Игнат Далакян
11:05 24.11.2022
Суд арестовал украинцев до 23 января 2023 года.
Трое граждан Украины арестованы в Москве по подозрению в подготовке теракта
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Лефортовский суд Москвы арестовал трех граждан Украины, двух мужчин и одну женщину, по подозрению в подготовке теракта и незаконном хранении оружия. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 23 ноября 2022 года в отношении Акуловой Янины Петровны, Жуковского Антона Николаевича, Сергеева Дмитрия Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 января 2023 года. Все трое являются гражданами Украины», - передает ТАСС слова пресс-службы суда.

Также пресс-служба суда сообщила, что арестованные граждане Украины подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 («Приготовление к совершению теракта организованной группой лиц»), ч. 4 ст. 222 («Незаконное хранение оружия, совершенное организованной группой»), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ, совершенное организованной группой»).

Ранее Зюзинский районный суд города Москвы арестовал до 19 января 2023 года обвиняемого в убийстве девушки на юго-западе столицы. По данным следствия, мужчина был коллегой жертвы и оказывал ей знаки внимания, но получил отказ, из-за чего и совершил убийство.

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