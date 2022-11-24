Любители суровой рыбалки: как проверяют на прочность лед вопреки рекомендациям МЧС

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В Обнинске девушка случайно заметила мужчину, провалившегося под лед. Мужчина, даже когда оказался на берегу, сам выбраться уже не смог. Девушка моментально позвонила спасателям.

«Он держался из последних сил, я ему кидал веревку, то есть пальцы настолько, руки, настолько замерзли, что он просто даже схватиться не мог», - описывает командир отделения ПСЧ №60 Обнинска Александр Задыков.

В случае с ледяной водой счет всегда идет на минуты. Решающим фактором порой оказывается именно неравнодушие очевидцев. Так, в Нижегородской области прохожие спасли из ледяной ловушки двух 11-летних мальчишек.

«Подбегая, я увидел, что в проруби барахтаются две головы детей, то есть они там по плечи. Так я увидел, как с той стороны бежит Сергей, находясь ближе, он первым лег на лед, пополз ближе, и он оказался в проруби вместе с детьми», - рассказал Александр Шамаев.

Несчастные, а порой и трагические случаи на воде с началом ледостава фиксируют все чаще. Больше становится и тех, кто готов испытать ноябрьский лед на прочность. Особая категория - рыбаки. Регулярные рейды любителей суровой рыбалки не пугают, а проверяющим адресуют различные контраргументы.

Толщина льда в 10 сантиметров может считаться еще безопасной, однако лед неоднородный, да и запрещающие знаки категоричны - выход на любой лед в таком случае запрещен.

При этом сами рыбаки отмечают, что главное - не улов, а настроение. Вместе с тем чувство страха с опытом и течением времени притупляется.

«Тонул сколько раз! А что, да у любого спросите - проваливался!», - утверждает рыбак.

Удержать баланс между уверенностью и самонадеянностью удается не всегда, и в этом ежегодно убеждает статистика.

«У нас два случая, один из них трагичный, это в начале месяца у нас погиб молодой человек 16 лет. Мы предполагаем, что безопасно у нас станет к концу недели, температуры у нас низкие на территории области, снега мало, здесь, где мы сейчас находимся, лед порядка десяти сантиметров, но надо понимать, что он не однообразный», - объяснил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.

Вместо прогнозов выходят, скорее, ожидания. Погода - дама капризная и переменчивая. Поэтому спасатели советуют серьезно относиться к их рекомендациям и оценкам толщины льда, замеры которого проводятся регулярно.