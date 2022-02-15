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В МЧС дали советы, как не уйти под лед с машиной

Марина Крижановская
03:42 15.02.2022
Одним из важных требований безопасной езды по льду является отстегнутый ремень безопасности водителя.
В МЧС дали советы, как не уйти под лед с машиной
© Фото: mchs.gov.ru
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МЧС России дало рекомендации водителям, выезжающим на ледовую переправу. Так, при движении по льду на автотранспорте ремни безопасности водителя должны быть отстегнуты.  Категорически запрещается останавливаться на льду и передвигаться рывками. На лед необходимо выезжать медленно.

«Выезжать на лед медленно, без толчков и торможений, отстегнув ремни безопасности», - приводит РИА Новости сообщение от МЧС России.

Также ведомство обращает внимание водителей на запрет разворота, обгона впереди идущих транспортных средств и заправки топливом на ледовой переправе. Также спасатели не рекомендуют движение в условиях недостаточной и ограниченной видимости.

«В целях обеспечения собственной безопасности при движении по ледовой переправе необходимо строго соблюдать требования всех информационных знаков», - адресовало совет водителям МЧС РФ.

Приводится информация, что за прошедшую неделю в России было открыто 37 новых ледовых переправ. К настоящему времени на территории России эксплуатируются 999 переправ и 162 автозимника.

Ранее автоэксперт рассказал об оптимальном режиме использования машины с целью увеличения срока ее эксплуатации. Так, сообщается, что движение по трассе с постоянной скоростью около 80 километров в час - это благо для автомобиля. При меньшей скорости могут быть проблемы с охлаждением, при большей - возрастет расход топлива из-за влияния аэродинамики.

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