Спасатель рассказал об опасности хождения по льду даже в сильный мороз

В зимний период у людей возрастает интерес к катанию на коньках. Оно и не удивительно: каток зимой можно организовать в любом дворе, или на близлежащем водоеме. В то же время это веселое развлечение не такое уж безопасное, как кажется на первый взгляд. И о том, в чем заключается его опасность, в беседе с радио Sputnik рассказал добровольный спасатель Виталий Кузнецов.

Он, в частности, подчеркнул, что таблички с запретом выходить на лед устанавливают возле водоемов не просто так.

«Все гуляния на замерзших прудах в парках формально проходят под запретом выхода на лед. Этот запрет обычно весной (когда лед становится рыхлым и тонким - прим. ред.) оглашают, но зимой он тоже действует. Если вы замечали, официально никто и никогда не говорит, что в какое-то время года хождение по льду - это безопасно», - объяснил специалист.

Спасатель при этом обратил внимание, что низкая температура воздуха не является гарантией того, что лед достаточно крепкий.

«Лед становится безопасным не напрямую от отрицательных температур, а от того, что температура долгое время держится ниже нуля без перерыва. Для пешеходов толщина прозрачного льда пять-шесть сантиметров считается безопасной. Надо понимать, что лед на водоеме может быть не готов к тому, чтобы на него выходили, даже если температура держится минус 15 градусов. Потому что его толщина при этом может быть три-четыре сантиметра. На температуру, на мороз в отрыве от толщины льда ориентироваться нельзя», - предостерег Виталий Кузнецов.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области полицейский спас ребенка, который провалился под лед. Командир отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС ОМВД России по Усманскому району Евгений Черногузов находился в отпуске, когда к нему подбежал испуганный мальчик и рассказал, что его друг вышел на тонкий лед за игрушечной машинкой и провалился в воду. После этого правоохранитель бросился на помощь, благодаря чему несовершеннолетний остался жив.