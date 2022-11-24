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Звонки родным и медосмотр: о чем говорят бойцы после возвращения из украинского плена

Виктория Косогляденко
15:09 24.11.2022
В Севастополе встретили военных, которые вернулись из украинского плена. В результате переговоров удалось освободить 35 человек. Впереди их ждет лечение и реабилитация. Корреспондент Виктория Косогляденко пообщалась с нашими бойцами, и узнала, что им пришлось пережить.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Обмен состоялся еще засветло. В так называемой серой зоне на границе, на берегу Каховского водохранилища. Потом была долгая дорога через блокпосты, но уже в сопровождении наших военных патрулей. И вот сейчас уже давно стемнело, но мы дождались, и встречаем наших освобожденных в Севастополе.

Много часов в дороге, и длинные дни в ожидании обмена. Но даже сонные и уставшие, они улыбаются, благодарят и не отворачиваются от камеры. Главное сделать всего один звонок и два слова, чтобы дома больше не волновались.

Максим впервые за несколько месяцев звонит домой. Такой долгожданный разговор с матерью. Она не видела сына с весны. Первым делом старается успокоить и заверить, что он цел и невредим.

Есть вещи, о которых по понятным причинам они не станут в подробностях рассказывать близким. Но в разговоре дают понять, что выжить в плену зачастую сложнее, чем в неравном бою. Допросы, наказания за провинности, запугивания и угрозы. Для давления использовали разные методы.

«Я провел лично там два месяца. Обращались когда как. Были такие офицеры, что ужасно... Некоторых заставляли с прострелянными коленями идти и ползти. Ну, вообще привезли на лагерь одного. Прострелены оба колена, а ему: ползи как хочешь, нам все равно», - вспоминает освобожденный военнослужащий ВС РФ.

После таких историй самое безобидное наказание, пожалуй, исполнение украинского гимна.

«Гимн утром, на ночь гимн. Не споешь, не покормят, такая ситуация», - рассказал еще один военнослужащий.

Ранее другой освобожденный из вражеского плена российский военнослужащий рассказал о пытках украинских боевиков. По его словам, его товарища били током 220 и 320 вольт.

Первым делом в Севастополе проходят общий медосмотр. Серьезное лечение и реабилитация у многих еще впереди. Есть сложные ранения, как, например, травма ноги. Нужно отдать должное - операцию провели украинские медики. Ну, а пока радует элементарная возможность нормально выспаться. Кровать, матрас и теплое одеяло для некоторых из них перестали быть чем-то привычным за долгие месяцы плена.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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