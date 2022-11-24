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МО РФ: массированный удар по энергетике Украины нарушил переброску вооружений и резервов украинских боевиков

13:42 24.11.2022
Ни одного удара по целям в черте города Киев не наносилось, подчеркнули в Минобороны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Российские Вооруженные силы 23 ноября нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. О результатах удара сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», - заявил Конашенков.

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что ни одного удара по целям в черте города Киев не наносилось.

Также в Минобороны сообщили, что все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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