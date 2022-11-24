В МО РФ подчеркнули, что разрушения в Киеве вызваны падением ракет ПВО украинских боевиков

Согласно заявлению МО РФ, ни одного удара по целям в черте города Киев не наносилось.

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Разрушения в Киеве 23 ноября вызваны падением ракет противовоздушной обороны украинских боевиков. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Особо подчеркну, ни одного удара по целям в черте города Киев не наносилось. Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы», - заявил представитель МО РФ.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило об отражении украинской атаки на Павловку в Донецкой Народной Республики. Кроме того, в результате упреждающего огневого налета было нанесено поражение выдвигавшимся из Угледара резервам противника, добавили в МО РФ.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов