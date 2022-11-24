Журналист Андрей Караулов объявлен в федеральный розыск

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Журналиста Андрея Караулова объявили в федеральный розыск. Его данные появились а базе розыска МВД РФ.

Статья УК РФ, по которой разыскивается Караулов, не сообщается.

Ранее в доме Караулова прошли обыски. По его словам, это связано с делом о клевете. Позже в госкорпорации «Ростех» сообщили, что журналист в своей деятельности вышел за рамки профессиональной этики, публиковал в своем Telegram-канале слухи и домыслы, которые нанесли репутационный ущерб главе корпорации Сергею Чемезову.