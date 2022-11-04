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В «Ростехе» объяснили причины подачи заявления о клевете на журналиста Караулова

Анна Касаткина
10:14 04.11.2022
По словам представителя госкорпорации, деятельность журналиста нанесла репутационный ущерб директору «Ростеха»
В «Ростехе» объяснили причины подачи заявления о клевете на журналиста Караулова
© Фото: Anatoly Lomokhov, GlobalLookPress
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Журналист Андрей Караулов в своей деятельности вышел за рамки профессиональной этики, публиковал в своем Telegram-канале слухи и домыслы, которые нанесли репутационный ущерб главе «Ростеха» Сергею Чемезову. Об этом РБК заявил представитель госкорпорации.

По его словам, Караулов занимался «псевдожурналистикой», публиковал «оторванные от реальности» слухи и домыслы, не утруждая себя проверкой информации. «Ростех» принял решение обратиться в следственные органы для правовой оценки деятельности Караулова, заявили в госкорпорации.

«Ряд материалов нанесли вред репутации генерального директора госкорпорации "Ростех", а информационная кампания, развернутая на ресурсах Караулова имела, на наш взгляд, признаки клеветы», — сказал собеседник агентства.

Накануне Караулов сообщил, что в его доме проходят обыски. По словам журналиста, они связаны с делом о клевете по заявлению директора «Ростеха» Чемезова.

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