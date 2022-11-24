Лавров назвал БРИКС образцом подлинной многосторонней дипломатии

Сегодня в Санкт-Петербурге открылся четвертый международный муниципальный форум стран «БРИКС+».

© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал межгосударственное объединение БРИКС образцом подлинной многосторонней дипломатии, отвечающей современным реалиям.

«Приветствуем их неподдельную заинтересованность в развитии разнопланового сотрудничества с нашим объединением. Это неудивительно, ведь работа в его рамках строится на принципах равноправия, взаимного уважения, справедливости. БРИКС олицетворяет синергию культур и цивилизаций, представляющих различные регионы планеты. Эта международная структура - образец подлинной многосторонней дипломатии, отвечающей реалиям XXI века», - отметил глава МИД России в видеообращении к участникам форума в Санкт-Петербурге.

Сегодня в Санкт-Петербурге открылся четвертый международный муниципальный форум стран «БРИКС+». Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в его работе принимают участие представители не только стран «пятерки», но и государств-партнеров из Азии, Африки, Центральной и Южной Америки.

Сергей Лавров охарактеризовал международный муниципальный форум «БРИКС+» как востребованную и динамично развивающуюся площадку взаимодействия муниципальных и региональных властей и бизнес-сообщества.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, Индонезия.

Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар поддержал вступление Аргентины в состав БРИКС. На встрече со своим аргентинским коллегой индийский министр иностранных дел заявил, что вступление южноамериканской страны в межгосударственное объединение поможет усилить голос в защиту интересов развивающегося мира.

До этого президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун заявил, что страна готова вступить в состав БРИКС. Глава Алжира выразил уверенность, что данный шаг «убережет ее от биполярных конфликтов».