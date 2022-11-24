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Захарова заявила, что депутаты Европарламента обладают низким уровнем образования

Анастасия Бобылева
00:28 24.11.2022
Захарова подчеркнула, что члены Европарламента не обращают внимания на отсутствие категории «государство-спонсор терроризма» в европейском законодательстве.
Захарова заявила, что депутаты Европарламента обладают низким уровнем образования
© Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев Global Look Press
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Депутаты Европарламента не обращают внимания на отсутствие термина «страна-террорист» в силу низкого уровня образования. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала принятие Европейским парламентом резолюции о признании России «спонсором терроризма».

«Вы сказали, что термин "страна-террорист" или "спонсор терроризма" не определен в рамках Европейского союза, законодательства. Так кого это волнует? Ну, если Земля имеет длину окружности в 10 раз меньше той, о которой знает министр иностранных дел ФРГ? О каком законодательстве вы говорите? Человек прыжками занимался на батуте и стал министром иностранных дел. Кто в Европарламенте заседает? Вы понимаете уровень этих людей?», - сказала Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Глава МИД Германии Анналена Бербок, по словам Захаровой, ранее заявила, что немцы должны думать о стране, находящейся «за сотни тысяч километров» от ФРГ. Представитель российского МИД обратила внимание, что Бербок предполагает существование «неких государств» за сотни тысяч километров от Германии, и это не помешало ей попасть в Европарламент. А значит, отметила Захарова, его депутаты «не прямо звезды высшего образования».

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