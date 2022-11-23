ЕП принял юридически не обязывающую резолюцию о признании РФ «государством - спонсором терроризма»

Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, 44 - воздержались. Всего голосовали 596 парламентариев.

© Фото: IMAGO, Christoph Hardt, Globallookpress

Европейский парламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании Российской Федерации «государством - спонсором терроризма» из-за специальной военной операции РФ на Украине. Это следует из итогов голосования на пленарной сессии в Страсбурге.

Объявление результатов голосования Европарламента транслировали на сайте парламента, сообщает РИА Новости. Соответствующий документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, 44 - воздержались. Всего проголосовали 596 парламентариев.

Эта резолюция не несет каких-либо прямых юридических последствий для Европейского союза, но отражает мнение большинства европейских депутатов, которые за последние годы приняли целую серию антироссийских документов.

В настоящее время ЕС не располагает какой-либо законодательной базой для внесения стран в списки государств - спонсоров терроризма.

Ранее в Европейском парламенте назвали антироссийские санкции лицемерием и предложили ввести их против Соединенных Штатов. Депутат от Хорватии Мислав Колакушич отметил, что должно последовать эмбарго на американские энергоносители ввиду количества военных конфликтов, в которых США участвовали.