В стране и мире Захарова иронично отреагировала на резолюцию ЕП о признании РФ «спонсором терроризма» Елизавета Потейчук Напомним, резолюцию поддержали 494 депутата Европарламента из 596. © Фото: MFA Russia, Globallookpress Читайте нас на: Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично прокомментировала принятую Европарламентом резолюцию о признании РФ «государством - спонсором терроризма» из-за специальной военной операции на Украине. «Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма», - написала дипломат в своем Telegram-канале. Напомним, что резолюция носит «юридически не обязывающий» характер. Всего за документ голосовали 596 парламентариев, поддержали его 494 депутата, голос «против» отдали 58 депутатов, и 44 - воздержались. Сейчас Евросоюз не располагает какой-либо законодательной базой для внесения стран в списки государств - спонсоров терроризма. Экспертное мнение и аналитика