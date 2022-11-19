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Система Starlink, используемая ВСУ, была взломана хакерами

Иван Лебедянский
08:22 19.11.2022
Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале связывающей себя с Россией хакерской группировки Killnet.
Система Starlink, используемая ВСУ, была взломана хакерами
© Фото: Silas Stein, dpa, GlobalLookPress
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Система Starlink компании SpaceX американского изобретателя Илона Маска, используемая для обеспечения спутниковой связи ВСУ, была атакована хакерской группировкой Killnet в пятницу. 

Об этом рассказали сами хакеры, приложив к сообщению отчет мониторинга доступности узлов страницы авторизации сайта. Согласно данному отчету, ошибка сервера наблюдается при попытках входа из различных стран мира.

Также Kilnet написала о вбросе «тонны гигабайтов» цифрового мусора в базу Starlink. При этом хакеры заявляют, что действуют в интересах России.

Ранее хакерская группировка сообщила о том, что им удалось взломать сайт Белого дома. В результате взлома на протяжении 30 минут он был полностью недоступен.

«Тестовая атака на Белый дом прошла очень успешно! Хотели, конечно, дольше, но не учли интенсивности системы фильтрации запросов» - писали тогда Killnet.

Ранее сообщалось, что российским хакерам RaHDit удалось выявить россиян, доставлявших информацию для военной разведкой Украины. Список был передан компетентным органам РФ.

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