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Пушилин рассказал о последствиях обрушения энергосистемы Украины для ВСУ

Ян Брацкий
03:57 02.11.2022
По мнению врио главы ДНР, подразделения ВСУ и вся военная инфраструктура киевского режима будут постоянно испытывать энергодефицит.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Обрушение энергосистемы Украины позволит существенно изменить ситуацию на фронтах специальной военной операции. В этом не сомневается временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В эфире программы «Между тем» он рассказал об эффекте от российских ракетных ударов по объектам энергетики на подконтрольных Киеву территориях.

«Удары наносятся по объектам критической инфраструктуры, которые напрямую запитывают заводы, где ремонтируется военная техника, а также запитывают другую военную инфраструктуру киевского режима. Можно говорить, что отдельные полки и батальоны смогут использовать генераторы в полевых условиях, на каком-то этапе это спасет ситуацию для них, но если говорить о ремонте, то нельзя это делать на обесточенном заводе», - уверен Пушилин.

По мнению политика, нехватка электроэнергии и топлива вызовет лавинообразные изменения ситуации в худшую для ВСУ сторону. Начиная с бытовых и заканчивая системными проблемами на фронте, уточнил он.  

«Сложности с заправкой военной техники заставят противника столкнуться с глобальными проблемами. Это также касается и способов слежения и связи. Да просто гаджеты невозможно будет зарядить. Можно говорить, что обрушение энергосистемы Украины позволит изменить ситуацию», - заявил врио главы ДНР.

Напомним, Вооруженные силы России начали наносить массированные ракетные удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По данным российских властей, подрыв организовали и осуществили украинские спецслужбы. С тех пор, воздушная тревога в различных регионах Украины объявляется ежедневно.

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