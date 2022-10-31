Кличко: часть Киева осталась без воды и света из-за ударов по инфраструктуре

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Часть Киева обесточена, в некоторых районах нет водоснабжения в результате ударов по критической инфраструктуре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения», - написал он.

Кличко добавил, что все службы работают, и пообещал позже сообщить дополнительные подробности.

Утром в понедельник, 31 октября, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.