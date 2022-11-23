В Балашихе горит придорожное кафе
В Балашихе на Носовихинском шоссе загорелось кафе или пристройка к нему.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Балашихе произошел пожар. Загорелось здание придорожного кафе на Носовихинском шоссе или пристройка к нему.
На кадры попали столбы огня и прибывшие на место спасатели. Видно, что воздух в районе пожара сильно задымлен.
Недавно на Комсомольской площади в Москве загорелся цветочный склад. В результате инцидента погибли восемь человек. Арендатор склада и специалист по безопасности были задержаны.