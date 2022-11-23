«Для вменяемых людей все очевидно»: Лавров о резолюции Европарламента

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношение к резолюции Европейского парламента (ЕП) о признании РФ «государством-спонсором терроризма» очевидно для всех вменяемых людей. Немногим ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила «признать Европарламент спонсором идиотизма».

«По-моему, очевидно для всех вменяемых людей, а у меня нет медицинского образования», - сказал министр в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, резолюция носит «юридически не обязывающий» характер. Всего за документ голосовали 596 парламентариев, поддержали его 494 депутата, голоса «против» отдали 58 депутатов и 44 - воздержались. Сейчас Евросоюз не располагает какой-либо законодательной базой для внесения стран в списки государств - спонсоров терроризма.