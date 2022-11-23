Сапер рассказал, как ставить мины-ловушки на украинских «коллег» в зоне СВО

При попытке снять эти мины подрывается сам сапер, пояснил военнослужащий.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сапер батальона «Крым» с позывным Кот, который сейчас выполняет задачи в зоне спецоперации, рассказал корреспонденту «Звезды», как противотанковой миной можно ликвидировать противника.

«Пытаюсь этими противотанковыми минами ликвидировать украинских саперов, под многие мины кладу мины-ловушки. При попытке снять их подрывается сам сапер. Неоднократно такое уже было, практика есть», - пояснил он.

Также Кот объяснял съемочной группе принцип действия «умной» противотанковой мины ПТКМ-1Р, которая сама способна обнаружить бронетехнику, запустить боевой элемент и поразить вражескую технику.

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Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов