Армия Опасность в небесах: как вражеский БЛА вмешался в работу корреспондента на передовой Владислав Кустов До появления беспилотника сапер батальона «Крым» с позывным Кот объяснял съемочной группе принцип действия «умной» противотанковой мины ПТКМ-1Р. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов работает на Запорожском направлении. Сапер батальона «Крым» с позывным Кот объяснял съемочной группе принцип действия «умной» противотанковой мины ПТКМ-1Р, которая сама способна обнаружить бронетехнику, запустить боевой элемент и поразить вражескую технику. «Прошибает броню танка, полностью уничтожает боекомплект. Бьет либо в двигатель, либо под боеукладку. Варианта два», - поделился Кот. В процессе записи комментария в воздухе обнаружили вражеский беспилотник. Это могло означать или артобстрел, или сброс боеприпаса прямо на головы членов съемочной группы. Поэтому журналисты оперативно покинули место съемок. Ранее корреспондент «Звезды» показал, как военнослужащие ВС РФ поразили опорный пункт украинских националистов с помощью «Градов».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика