ФИФА открыла первое дисциплинарное дело на ЧМ-22 из-за кричалок эквадорских фанатов

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Международная федерация футбола сочла дискриминационными кричалки болельщиков сборной Эквадора во время матча открытия ЧМ-2022 с командой Катара. Агентство The Associated Press сообщило о первом дисциплинарном деле, возбужденном ФИФА на этом чемпионате.

По данным СМИ, ФИФА предъявила сборной Эквадора обвинения в нарушении норм дисциплинарного кодекса федерации, касающихся проявлений дискриминации. Именно так дискриминационные эксперты ФИФА расценили слоганы, которые скандировали эквадорские фанаты в адрес сборной Чили, которая хотела поехать на ЧМ в Катар вместо Эквадора.

Кроме того, эквадорские фанаты кричали: «Мы хотим пива», что также противоречит правилам ФИФА по проведению ЧМ-2022 в Катаре, так как на всех стадионах чемпионата мира запретили продажу алкогольного пива.

Напомним, что первой сенсацией ЧМ-2022 стало неожиданное поражение сборной Аргентины от команды Саудовской Аравии со счетом 1:2.